Как информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ», об этом отмечается в отчете разведки Великобритании, обнародованном сегодня утром, 10 апреля.

По состоянию на сегодняшний день известно, что Вооруженные силы Украины ликвидировали уже 19 тысяч и 100 оккупантов с начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины.

Сейчас же Российская Федерация активировала свои действия по увеличению боевой мощи, пытаясь, в частности, вербовать боевиков на территории не признанного мировым сообществом Приднестровья.

Буквально накануне сообщалось о зверствах, которые осуществляют на территории Мариуполя российские военные. Более детально вы можете прочитать об этом в нашем материале: В десятки раз страшнее Бучи: стало известно, что делают оккупанты с телами гражданских в Мариуполе (фото).