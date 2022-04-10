Сельчане увозят их буквально целыми прицепами. Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Оперативный ВСУ».
На кадрах можно увидеть автомобильный прицеп, заполненный труппами оккупантов, которых с поля боя не забрали свои же сослуживцы. Мертвые российские военные лежат вперемешку с ободранной формой и другими вещами.
Автор ролика предположил, что захватчики бросают свое «мясо» и оно остается гнить на нашей земле потому, что у них нет желания забирать своих.
Он напомнил, что по новому закону, принятому в РФ, семьям погибших на войне должны выплачивать около 7 миллионов рублей.
«Но нет тела – нет дела. Вот так, «русские своих не бросают», – добавил автор.
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