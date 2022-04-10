Сельчане увозят их буквально целыми прицепами. Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

На кадрах можно увидеть автомобильный прицеп, заполненный труппами оккупантов, которых с поля боя не забрали свои же сослуживцы. Мертвые российские военные лежат вперемешку с ободранной формой и другими вещами.

Крестьяне прицепами вывозят трупы оккупантов. Фото — YouTube

Автор ролика предположил, что захватчики бросают свое «мясо» и оно остается гнить на нашей земле потому, что у них нет желания забирать своих.

Он напомнил, что по новому закону, принятому в РФ, семьям погибших на войне должны выплачивать около 7 миллионов рублей.

«Но нет тела – нет дела. Вот так, «русские своих не бросают», – добавил автор.

Трупы российских военных. Фото — YouTube

Также мы уже писали о том, что Песков публично признал огромные потери РФ в Украине, назвал новую причину вторжения и дату завершения войны