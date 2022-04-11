Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, по словам Аксенова в Крыму вводится желтый уровень террористической угрозы.

Гауляйтер отметил, что в регионе вводится высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Согласно словам Аксенова, режим будет активен «на территории городских округов, таких как Керчь, Армянск, Красноперекопский район и город Красноперекопск, Джанкой и Джанкойский район, а также Ленинский район».

Помимо того, сегодня стало известно, что желтый уровень террористической опасности также был введен и на территории Белгородской области Российской Федерации.

Насколько известно, государство-агрессор Российская Федерация, первого апреля, с территории оккупированного Крымского полуострова нанесла ракетные удары по Одесскому региону.