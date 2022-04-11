Согласно словам Ермака, битва за Луганскую и Донецкую области является ключевым моментом войны РФ против Украины, о чем пишет «НБН» со ссылкой на сообщение главы ОПУ в Telegram.

Цитата из сообщения Ермака:

«Сражение за Донбасс является ключевым моментом войны, который изменит многое для всех нас. Для Украинского государства это является возможностью лишить Российскую Федерацию способности далее осуществлять агрессивные действия в отношении нашей страны, разбив полностью их армию. Это шанс изменить ход боевых действий безвозвратно. В свою очередь для Кремля это сражение является единственным шансом для дальнейшей жизни мифа о силе их войск. А для откровенно отсталых от политической элиты – это единственная возможность на продолжение собственного существования».

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