Детали сбора резервистов в армию страны-оккупанта в российском городе Чебоксары журналист сообщил на своей Facebook-странице, информирует «НБН».

Цымбалюк рассказал, что с 31 марта по 8 апреля в городе проводили отбор граждан, пребывающих в запасе, на службу по контракту. Мобилизация проводилась для рядового и сержантского состава. В частности, армию Путина намеревались пополнить такими военно-учетными специальностями, как водитель, механик-водитель, наводчик, наводчик-оператор.

Призыв военнообязанных в ряды солдат Путина не увенчался успехом, поскольку из 1877 граждан в запасе, откликнулись только 34 россиянина. По словам журналиста, во время телефонного звонка оказались недоступными 1060 граждан, а 783 дали отказ на приглашение пойти на военную службу по контракту.

Ранее СМИ опубликовали подробности проведения мобилизации для войны в Украине в ОРЛО. Жительница «ЛНР» рассказала, как представители оккупационных администраций вылавливали мужчин в «республике».