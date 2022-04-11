Как информирует «НБН», некоторые подробности инцидента в Телеграм рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Отмечается, что в Николаеве ночью раздался громкий взрыв. На момент сообщения об этом Виталием Кимом было известно об одном раненном.

В своем сообщении Ким отметил:

«В настоящее время известно о ранении охранника. Его повредило разбитое стекло после большого взрыва. Сейчас мы уточняем, сработала ли ПВО, или все же к нам долетело».

В свой через Телеграм «Оперативный ЗСУ» отмечает, что согласно оперативным данным ракета была сбита средствами противовоздушной обороны. Обломки попали в лесной массив, где начался пожар. Возгорание было локализовано в 23 часа 30 минут.

Напомним, ранее бойцы полка «Азов», которые стоят на защите Мариуполя, сообщили, что с ними уже больше двух недель никто не выходит на связь.