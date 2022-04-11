Как сообщает «НБН». в эфире Sky News Пескову продемонстрировали видео, на котором экипаж российской бронемашины расстреливает женщину на велосипеде.

Представитель Кремля усомнился, что этот танк принадлежит российским военным.

В ответ на это ведущий показал увеличенный кадр, на котором на броне четко видна изображенная буква V.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Ранее мы также писали о том, что Песков публично признал огромные потери РФ в Украине, назвал новую причину вторжения и дату завершения войны