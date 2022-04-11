Как информирует «НБН», об этом на своей Facebook-странице рассказал протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук.

Дословно из сообщения Пинчука в социальной сети:

«В эти дни, когда патриарх Кирилл всячески оказывает поддержку захватническому режиму Путина в отношении Украинского государства, мы, священнослужители УПЦ, приняли решение обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском в отношении патриарха Кирилла».

По состоянию на 11 апреля текущего года, насколько известно, данное обращение было подписано уже 191 священнослужителем из разных епархий УПЦ Московского патриархата.

В открытом обращении, в том числе, отмечается:

«Мы, священнослужители УПЦ МП, в эти дни, когда в Украине происходит трагедия, когда идет жестокая война, начатая в Украинском государстве войсками России, считаем своим пастырским долгом обратиться ко всей полноте Всемирного Православия. Действия патриарха Кирилла вызвали массовое возмущение у верующих из числа УПЦ, а также среди духовенства».

В своем обращении священнослужители обращаются к Предстоятелям Поместных Православных Церквей «осудить военную агрессию России в отношении Украинского государства».

Ранее патриарх Кирилл затаил обиду на УПЦ МП, так как священники отказываются поминать его на богослужениях.