Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Залужного в социальной сети Facebook, Валерий Залужный утверждает, что власти нашей страны делают все возможное и невозможное для обороны Мариуполя.

Дословно из заявления Залужного:

«В настоящее время продолжается оборона Мариуполя. Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, весьма устойчива. Она постоянно поддерживается. Я хочу подчеркнуть, что проведение оборонных операций не является той темой, которая публично обсуждается. Сейчас мы делаем все возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава, а также мирного населения во всех направлениях».

Насколько известно, вчера заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар сообщил, что уже более двух недель с бойцами никто не связывается и не поднимают трубки.