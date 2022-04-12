На своей Facebook-странице глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал, как проходит мобилизация в псевдореспублике, опубликовав соответствующее видео, информирует «НБН».

Гайдай написал, что в оккупированном городе местное «руководство» объявило очередную волну мобилизации, которая превратилась в настоящую охоту за будущими солдатами Путина. Боевики устраивают рейды на коммунальные предприятия и заводы, где разыскивают работников возрастом до 65 лет и принудительно отправляют их в военкоматы. Также они «бронируют» студентов последних курсов.

По словам руководителя Луганской областной военной администрации, на улицах захваченного россиянами города сейчас не встретишь мужчин, поскольку террористы «ЛНР» бегают по улице и отлавливают призывников, чтобы отправить их в Украину.

Опубликованное Гайдаем видео демонстрирует, как боевики бегут за мужчиной по улице и, догнав, выворачивают ему руки, лишая возможности спастись от «мобилизации».

Ранее жительница ОРЛО рассказала, что мужчины в «ЛНР» не хотят воевать и прячутся от представителей оккупационного руководства. По словам женщины, боевики действительно ловят призывников на улицах, достают из общественного транспорта и приходят к ним домой.