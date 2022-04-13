В Telegram-канале 72-й ОМБр имени Черных запорожцев опубликовали фотографию документа с особым «знаком качества» российского оккупанта. Военное руководство страны-агрессора начало ставить отметку в личные дела и военные билеты солдат в виде красного штампа, информирует «НБН».

Штамп содержит текст о «статусе» военнослужащих, которые не хотят участвовать в «спецоперации» Кремля на территории Украины и «республик» Донбасса. «Отказников» называют склонными к предательству и лжи. Такое клеймо в документы солдат ставит начальник кадровой службы.

Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации начали борьбу с массовыми отказами солдат от участия в войне в Украине. Оборонное ведомство страны-агрессора изменило текст контрактов, чтобы наказывать уголовной ответственностью военных, которые не хотят убивать украинцев.