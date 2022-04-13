В интервью телеканалу «Украина» Гордеев сообщил, что точное завершение войны с Российской Федерации произойдет в июле-августе, однако полную победу над страной-оккупантом Украина одержит в течении трех лет. В этот период вернутся оккупированные РФ территории – Крым и Донбасс, информирует «НБН».

Астролог отметил, что ближе к последнему месяцу весны должны закончиться ожесточенные боевые действия и украинцы перейдут к «тихой обороне» страны.

Комментируя ближайшее будущее главы России Владимира Путина, экстрасенс заявил, что кремлевского диктатора ожидает предательство. Окружение президента-тирана переложит на него ответственность за войну против Украинского государства. В конечном итоге российский лидер умрет от «ножа в спину» от людей, которым он доверял. Астролог не сомневается, что Путин проживет год-два.

Гордеев добавил, что Украина быстро встанет на ноги после вооруженного противостояния с россиянами, благодаря последующей поддержке других государств.

Ранее астролог Дмитрий Уранус сообщил, что Украину ожидают кардинальные изменения на фронте, назвав переломные даты в войне с российскими захватчиками.