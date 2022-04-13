Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на пресс-службу ГУР Минобороны Украины.

Украинская разведка установила, что в период с 20 марта по 12 апреля было ликвидировано 70 российских оккупантов. Это происходило во время ночных патрулирований российских военных.

По данным разведки, оккупанты скончались от ножевых или пулевых ранений. Среди убитых захватчиков есть и кадыровцы.

При этом сами оккупанты информацию об этом скрывают, так что точное количество убитых оккупантов неизвестно.

«Есть данные, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя», — пишет украинская разведка.

К счастью, оккупантам не удалось вычислить смельчаков, которые ликвидировали военных РФ.

В комментариях под публикацией ГУР Минобороны Украины украинцы поддержали Мелитополь и его жителей. Люди выразили восторг смелости местных жителей, которые ликвидируют российских оккупантов, пришедших на нашу землю.

«Мелитополь – Это Украина! Слава Украине! Слава каждому защитнику!». «Жители Мелитополя на своей земле и защщают ее от оккупантов рашистов». «Так держать. Смерть врагам». «Наши партизаны», — пишут в комментариях украинцы.

К слову, жители Мелитополя неоднократно выходили на протесты против российских оккупантов.