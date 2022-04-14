Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу пластического хирурга Григория Стрикуна.

Вчера, 13 апреля в информационном пространстве объявилась телеведущая, супруга пророссийского пока еще народного депутата Виктора Медведчука Оксана Марченко. Она записала два видеообращение – первое к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а второе к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Обращаясь к Зеленскому, Марченко требовала отпустить ее мужа, задержанного накануне Службой безопасности Украины.

Примечательно, что в сети обратили особое внимание на изменения во внешности Марченко. Многие украинцы едва узнали одиозную телеведущую.

Пластический хирург Григорий Стрикун пишет, что его буквально засыпали сообщениями с вопросом, что же случилось с внешностью Марченко, почему ее не узнать.

«Здесь я вижу результат нескольких проведенных пластических операций с плохим результатом», — пишет доктор.

Пластический хирург пишет, что Марченко провели ринопластику, блефароспластику верхних и нижних век и удаление жировых тел Биша. При этом врач отметил, что верхняя блефаропластика выполнена весьма «агрессивно».

«То есть с чрезмерным иссечением кожи и жировых телец орбиты, что привело к скелетизации орбиты – то есть эффекту натянутой кожи на череп. Нижняя блефаропластика с повреждением функциональных волокон круговой мышцы глаза и агрессивным иссечением кожи, что привело к нарушению закрывания глаз и формированию «округлого» выреза глазного яблока с эффектом «рыбьего глаза»», — поделился своим экспертным анализом Стрикун.

Кроме того, врач заметил и тот факт, что телеведущая делает инъекции ботокса.

«Полное отсутствие мимики средней и верхней трети лица может быть результатом чрезмерной дозы ботокса», — считает врач.

Доктор добавил, что не следил за внешностью Марченко, поэтому ему сложно сказать, произошли все эти изменения внезапно или постепенно.

«Однако такая комбинация операций за один раз чаще используется преступниками при бегстве и смене паспорта», — подытожил пластический хирург.

Ранее Оксана Марченко обратилась к президенту Зеленскому.