Однако, кроме мелкого дождя в регионе сейчас нет никаких иных погодных аномалий, так что, скорее всего, состояние крейсера была настолько плачевным, что он просто не смог дойти даже на буксире.

Любая из версий крушения флагмана Черноморского флота РФ демонстрируют огромную некомпетентность России. Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на The New York Times, которая приводит высказывания высокопоставленного западного чиновника.

Собеседник издания не смог сказать наверняка, был ли российский крейсер поражен украинской ракетой или поврежден в результате случайного пожара. Однако он уверен, что и то и другоедемонстрирует огромную некомпетентность России.

Источник отметил, что, учитывая важность крейсера «Москва», почти невозможно поверить, что огонь мог дойти до хранилища с боеприпасами без вопиющей халатности со стороны экипажа.

Чиновник акцентировал, что если в корабль попала украинская крылатая ракета, что кажется правдоподобным, то это демонстрирует едва ли не большую некомпетентность и небрежность, учитывая, что «Москва» была оборудована сложной трехуровневой защитой от ракетного удара.

В любом случае, столь значительный ущерб важному кораблю является глубоким позором для ВМФ России и во многом поднимет боевой дух украинцев, на фоне того, что на Донбассе надвигается более крупная битва.

Также это затруднит для России пополнение запасов своих сил с моря или их артиллерийское прикрытие.

Ранее мы уже сообщали о том, что у Путина была страшная ночь – источники сообщили, как президент РФ отреагировал на то, что ВСУ поразили крейсер «Москва»