Как информирует «НБН», свое сообщение Подоляк опубликовал в Телеграм.

Дословно из заявления советника главы Офиса президента Украины:

«В России разные субъекты, которые потерялись во времени, прямо сейчас предлагают максимально жестоко бомбить центр Киева и обязательно уничтожать мирных людей. Массово уничтожать. С наибольшими разрушениями. Включая Президента Зеленского. А это уже вполне конкретные уголовные производства… Медведев (вечно пьяный), Володин (спикер парламента, которого нет), Миронов, Константинов (банальный крымский вор), десятки других политиков и чиновников. Это без учета их традиционно извращенных толстяков-пропагандистов».

При этом Михаил Подоляк добавил, что для борьбы с такими преступными действиями россиян достаточно выставить на этих субъектов «красные» розыскные карты.

«Для начала. Дальше – больше. Пора бы уже нам действительно готовиться к массовым арестам субъектов, которые с каждым днем ​​все более откровенно требуют массовых смертей украинцев», — подытожил он.

Ранее в ЦРУ сообщили, что Путином в настоящее время руководит чувство обиды и амбиции.