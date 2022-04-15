Как информирует «НБН» со ссылкой на BBC, в материале издания говорится, что на церемонии прощания с ракетным кораблем российских войск присутствовал священник, а также ветераны Военно-морского флота.

На одном из траурных венков заметили ленту, на которой было написано – «кораблю и морякам».

При этом в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что экипаж крейсера, который утонул, был эвакуирован. Однако там не стали уточнять о том, сколько человек на нем находились.

Ранее о реакции на уничтожение ракетного крейсера «Москва» Владимира Путина рассказал российский политолог Соловей.