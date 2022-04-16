Как информирует «НБН» со ссылкой на городского голову Кировограда Сергея Кузьменко, войска России ракетами ударили по инфраструктуре аэродрома в городе Александрия, что в Кировоградской области.

Дословно из заявления Кузьменко:

«Пятнадцатого апреля в 22 часа 26 минут был нанесен ракетный удар по инфраструктуре аэродрома в городе Александрия. В настоящее время продолжаются аварийно спасательные работы».

Насколько известно, в Кировоградской области воздушная тревога длилась с 22 часов 30 минут и до 23 часов 32 минут. Ночью, а также под утро вновь была объявлена воздушная тревога, как и в других регионах Украины.

Стоит отметить, что президент Украинского государства Владимир Александрович Зеленский обратился к лидерам стран мирового сообщества с призывом быть готовыми к тому, что режим Путина может применить ядерное оружие.