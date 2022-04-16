Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Лычаковского районного суда, Фемида отправила парламентария Виктора Медведчука под арест. Причем права внесения залога народному депутату не предоставили. Цитата из сообщения:

«Следственный судья Лычаковского райсуда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГСУ Госбюро расследований, согласованное с Генеральным прокурором Украины. В итоге Фемида избрала Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей».

Права внесения залога Медведчуку тоже не предоставили. Кроме того, судья напомнил, что десятого января парламентарию избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако уже двадцать шестого числа следующего месяца представители следственных органов не обнаружили Медведчука дома.

Ранее президент Украины Владимир Александрович Зеленский высказался о возможности обмена Медведчука.