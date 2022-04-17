Как информирует «НБН» со ссылкой на в интервью мэра Бучи Анатолия Федорука журналисту Дмитрию Гордону, российские оккупанты на территории Киевской области насиловали также и мужчин.

Дословно из сообщения городского головы Бучи:

«Я больше скажу. В Ворзеле, в детском санатории «Орленок», охранника изнасиловали. Я говорю здесь об этом, потому что он умер. После всех тех издевательств он не выдержал и скончался».

Насколько известно, зверства, которые творили российско-оккупационные войска в Буче, прокомментировали ряд мировых лидеров. В частности, такие действия России были жестко осуждены Штатами, рядом стран Европейского Союза, а также премьер-министром Великобритании и другими.

Ранее уже сообщалось о том, что в Буче появилось кладбище расстрелянных автомобилей, на которых гражданские пытались покинуть пределы населенного пункта.