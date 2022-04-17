Наши бойцы нуждаются в еще больших поставках «сюрпризов» от американских союзников, чтобы остановить атаку врага.

На этой неделе администрация президента США Джо Байдена выделила Украине дополнительно $800 млн, то есть предоставила различные виды оружия на эту сумму. Считается, что новые подарки от союзников помогут Украине отразить более широкомасштабное наступление на Донбассе, сообщает «НБН» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Особенности ландшафта на востоке Украины делают невозможным организацию засад против колонн бронетехники врага, как это удавалось в лесистой местности севера страны. Россияне усилят свою боевую мощь, подкрепив батальоны, воюющие на Донбассе, перекинутыми с северного направления солдатами.

Армия РФ готовит более жесткое наступление, будет больше обстрелов и бомбардировок, поэтому украинские защитники тоже должны быть более серьезно оснащенными.

Новый пакет военной помощи от США включает 18 гаубиц 155-мм калибра и 40 тыс. снарядов, 10 противоартиллерийских радаров, два радара воздушного наблюдения и 200 бронетранспортеров.

Американцы также отправят в Украину 11 вертолетов Ми-17, хотя это решение было принято после некоторых колебаний. ВСУ также хотели заполучить реактивные системы залпового огня, но пока этого оружия нет в списке.

Несмотря на недавний ошеломительный успех украинских воинов, потопивших флагман Черноморского флота России, крейсер «Москва», Военно-Морские силы Украины нуждаются в серьезной модернизации. При этом в последнем пакете военной помощи Украине США уже предоставляют беспилотные корабли береговой обороны.

Одним из самых важных видов оружия, в котором нуждается Украина, являются средства противовоздушной обороны большой дальности. И здесь необходимо ускорить все бюрократические моменты, чтобы Украина смогла заполучить их и применять как можно раньше.

К примеру, о поставке 100 дронов-камикадзе Switchblade было заявлено еще 16 марта. Но только 13 апреля, Пентагон сообщил, что последние из них поступят в Украину «в течение следующего дня».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в США озвучили детали по новому пакету военной помощи Украине