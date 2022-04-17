Как информирует «НБН», об этом в эфире телемарафона заявила Анна Маляр, занимающая должность заместителя министра обороны Российской Федерации.

Дословно из сообщения чиновника:

«Российские войска уже давно имеют такие планы. Однако Вооруженные силы Украины не дают им возможности реализовать их. Они готовы, они накапливают там свои силы, людей, подтягивают туда медицинскую инфраструктуру, провиант, а также боеприпасы… Они ведь научены уже, что их военные здесь сильно голодали. Теперь они готовят это все, но пока что им не удается начать второй агрессивный этап, так как Вооруженные силы Украины их мощно сдерживают».

Как известно, также Анна Маляр рассказала о том, что от российских военных, которые сейчас воюют на территории Украины, поступает все больше запросов с желанием сдаться в плен.