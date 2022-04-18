«Он утонул», – сказал Данилов в интервью CNN, сообщает «НБН».

Аналогично в 2000 году в интервью американскому теле- и радиоведущему Ларри Кингу объяснил гибель подводной лодки «Курск» со 118 членами экипажа на борту российский диктатор.

На вопрос «Скажите мне, что случилось с подводной лодкой?» Путин с ухмылкой ответил: «Она утонула». Двадцать лет спустя эта фраза живет в сотнях интернет-мемов. В ней и проявились все характерные черты путинского режима.

«Москва» – это тот самый русский военный корабль, которого украинские пограничники с острова Змеиный в конце февраля послали на «х*й».

В честь такого события в столице в главпочтамт выстроились многочасовые очереди – люди пытаются купить марку и конверты, на которых изображено, как украинские военные с острова Змеиный посылают теперь уже затонувший российский военный корабль.

Ранее мы также сообщали от том, что крушение крейсера «Москва» — тяжелый удар для Путина: Кох объяснил, какое знамение видит диктатор