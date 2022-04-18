Как сообщает «НБН» со ссылкой на сайт эксперта, автор определил месторасположение плаца в Севастополе, где встречали якобы уцелевших моряков. По количеству разметок на плацу Саттон предположил, что на происшествие согнали около 90 офицеров и прапорщиков и 130 рядового состава.

То есть, речь идет о половине экипажа «Москвы».

Конечно, некоторые члены экипажа могут быть ранены, и мы можем предполагать, что некоторые из них погибли. Кроме того, поступали сообщения о спасении некоторых россиян турецкими или другими судами. Если это так – то их тоже может не быть на плацу

— пишет эксперт.

То, что парад, вероятно, произошел после затопления, подтверждают спутниковые снимки за 15 апреля. На них — такое же количество служащих на противоположной стороне плаца. Совпадают и погодные условия, и цвет деревьев.

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер»Москва» попали украинские крылатые ракеты «Нептун». По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин был в бешенстве – Соловей сообщил о реакции президента РФ на уничтожение крейсера «Москва»