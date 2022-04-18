Как информирует «НБН» со ссылкой на СБУ, задержанный на территории Украины Виктор Медведчук обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и главе Украинского государства Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на защитников, а также местных жителей Мариуполя.

Пытавшийся бежать из нашей страны Виктор Медведчук подчеркнул, что люди и защитники находятся сейчас в заблокированном городе, не имея возможности безопасно покинуть его через гуманитарные коридоры.

В Службе безопасности Украины подчеркивают, что агрессия Российской Федерации вызвала в Мариуполе одну из самых больших катастроф. Оккупанты сбрасывают бомбы на мирное население. Они блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят граждан Украины на территорию РФ… В это же время в заблокированном россиянами городе остаются, согласно разным оценкам, порядка ста двадцати тысяч мирных жителей. Бойцы же «Азова» продолжают храбро защищать Мариуполь, несмотря на тяжелую ситуацию.

Ранее стало известно, что суд принял решение по Виктору Медведчуку, отправив его под стражу без права внесения залога.