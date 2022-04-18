Как сообщает «НБН«, в обращении в своем Facebook Залужный напомнил, что Силы обороны Украины дали достойный отпор российским оккупантам на северном и северо-восточном направлениях и полностью освободили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Но жители этих областей должны быть осторожны: отступая, россияне оставили мины, ловушки и растяжки. Генерал призвал их сообщать военным и ГСЧС об опасных предметах.

Комментируя угрозу ракетных и авиаударов, главнокомандующий ВСУ призвал не игнорировать сигналы тревоги и с пониманием относиться к наличию блокпостов и усиленного контроля в городах. Он также попросил не публиковать последствия обстрелов в режиме реального времени и не сообщать об объектах, которые могут стать целями.

Ситуация на южном направлении контролируется. Существенно снижена угроза с моря благодаря потоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. Продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров

— рассказал Залужный.

Украинские защитники защищают Николаев, уничтожают оккупантов в пригороде Херсона и не дают им продвинуться в направлении Запорожья. Оборона Мариуполя продолжается, командование ВСУ «принимает все возможные меры для поддержки защитников города.

На востоке российские оккупанты пытаются прорвать оборону на нескольких направлениях, основные усилия сосредоточены на Изюмском направлении. По вине оккупантов в Донецкой и Луганской областях ухудшилась гуманитарная ситуация.

Напомним, ранее мы писали о том, что Аваков рассказал, могут ли войска РФ снова напасть на Киев