Как информирует «НБН», об этом пишет телеграм-канал «Труха».

В сообщении говорится, что недавно «плюсы» сняли сюжет о заводе, на котором активно проводились работы по реставрации трофейной российской техники. В частности, там ремонтировались БМП-3 и танки Т-72Б3. Было обнародовано соответствующее видео.

Но что интересно, как отмечает ресурс, по этому видео можно было весьма легко вычислить местоположение цеха. Более того, в российских телеграм-каналах появилась эта вся информация.

Спустя некоторое время, как пишет «Труха», на этот же завод прилетели российские ракеты. Последствия – повреждение здания и много погибших.

Ранее канцлер Австрии рассказал некоторые детали о своей встрече с Путиным, отметив, что глава Кремля четко осознает, какие зверства в Украине совершила его армия.