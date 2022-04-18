Как информирует «НБН», некоторые детали сообщили городской глава Львова Андрей Садовой и руководитель Львовской ОВА Козицкий Максим.

Дословно из сообщения Андрея Садового:

«По Львову было нанесено пять прицельных ударов. На место происшествия уже выехали соответствующие службы. Все детали сейчас выясняются».

Немного позже глава Львовской ОВА отметил, что «согласно информации Воздушного командования «Запад», сегодня утром, 18 апреля, произошла ракетная атака. Удары пришлись на город Львов. Три ракеты упали на объект военной инфраструктуры. Еще один удар пришелся по шиномонтажу».

В результате попадания произошли пожары. Объекты получили существенные повреждения.

По состоянию на десять часов утра известно о шести погибших и восьми пострадавших. В числе последних есть один ребенок.

Также сегодня утром стало известно об обстреле оккупантов из территории временно оккупированной Херсонской области Криворожского района.