Как информирует «НБН», в своем сообщении глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что российские захватчики нанесли удар с Херсонской области по окрестностям Криворожского района.

В результате, как добавил руководитель Днепропетровской области, один человек погиб.

При этом отмечается, что границы Днепропетровского региона в настоящее время надежно защищены. Также в регионе работает вся инфраструктура.

Не так давно в Черном море после удара украинским «Нептуном» затонул флагман Черноморского флота ВМФ Российской Федерации, ракетный крейсер «Москва». Эксперт по вопросам военно-морских сил рассказал о судьбе членов экипажа.