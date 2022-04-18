Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в социальной сети Facebook, захватчики РФ взяли под контроль населенный пункт Кременная.

Дословно из сообщения Гайдая:

«Боевые действия продолжаются. Эвакуировать людей из города уже невозможно».

Согласно данным главы Луганской ОВА, из Рубежного, Попасной, Лисичанска, а также Северодонецка вывозят людей.

Гайдай также обратился к местным жителям:

«Вам стоит позаботиться о своих детях».

Кроме того, чиновник отметил, что оккупанты открыли огонь по гражданскому транспортрному средству, на котором из населенного пункта пытались выехать люди. В результате четыре человека погибли, еще один получил ранения.

Ранее уже сообщалось о том, что попытки российско-оккупационных войск осуществить наступательные операции на Донбассе не увенчались успехом.