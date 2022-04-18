15 и 16 апреля, в страну впервые с начала войны въехало больше людей, чем выехало. Речь идет о границе с Польшей. Об этом польские пограничники сообщили в своем Твиттере, информирует «НБН».

15 апреля из Польши в Украину въехало 25,1 тысяч человек. В обратном направлении проследовали 24,4 тысячи.

16 апреля в Украину въехали 22 тысячи, из страны уехали 19,2 тысячи.

Вместе с тем всего с начала войны из Украины в Польшу перебралось 2,8 млн человек.

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