В интервью российскому оппозиционеру и журналисту Марку Фейгину Арестович заявил, что при поддержке войск Альянса вооруженные силы Украины устроили бы разгром путинской армии примерно за три дня, информирует «НБН».

Представитель Офиса Зеленского, высказываясь о возможном столкновении России с НАТО, отметил, что на ликвидацию оккупантов уйдет недели две. Первые семь дней войны уйдут на воздушную операцию и еще семь суток на то, чтобы окончательно добить войска РФ и привести не боевое состояние наземную группировку россиян. Арестович допускает, что возможно для этого понадобилось и три недели, в любом случае, такое столкновение станет односторонним избиением.

По мнению советника Андрея Ермака, сейчас невозможно представить вооруженное противостояние России и Альянса без Украины. Он добавил, что если так, как сейчас «колошматят» украинские защитники, в случае их объединения с НАТО война закончится примерно за три дня.

Ранее Арестович объяснил, как Кремль представит россиянам провал «спецоперации» в Украине. Он рассказал, кому «проиграет» армия Путина.