Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на информированные источники в Минобороны Британии издания The Sun.

Две недели назад Минобороны Британии продемонстрировало пусковую установку Stormer для украинских коллег на выставке в Солсбери. Stormer производится компанией BAE Systems, для ее управления требуется всего три человека (командир, водитель и стрелок) и ракеты Starstreak.

Этими ракетами можно сбивать вражеские низколетящие самолеты и вертолеты. Эксперты называют их «лучшим комплектом», который был когда-либо отправлен западным государством. 13-тонные высокотехнологичные пусковые установки могут быть загружены и отправлены в Украину в считанные дни.

Не секрет, что Британия обязалась помочь Украине с ее противовоздушными возможностями. Министр обороны выступит с заявлением в парламенте на этой неделе

— рассказал собеседник издания.

Бывший командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кемп отметил, что комбинация Stormer/Starstreak нанесет армии Путина крупные убытки и усилит боеспособность Украины.

Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный ущерб любым попыткам авиации Путина нанести удар с малой высоты

— сказал военный.

Характеристики ракетного комплекса Stormer. Фото — thesun.co.uk

Stormers хорошо передвигаются даже во влажной почве Украины.

Накануне, 18 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил начало новой фазы российского наступления на востоке Украины.

Ночью и утром 19 апреля российские силы сосредоточились на прорыве нашей обороны Луганской и Донецкой области. Также в планы оккупантов входит полный контроль над Мариуполем.

Украинское руководство неоднократно подчеркивало необходимость поставок тяжелого вооружения, чтобы удержать натиск многотысячной армии противника и перейти в контрнаступление на оккупированных Россией территориях.

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