Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на информированные источники в Минобороны Британии издания The Sun.
Две недели назад Минобороны Британии продемонстрировало пусковую установку Stormer для украинских коллег на выставке в Солсбери. Stormer производится компанией BAE Systems, для ее управления требуется всего три человека (командир, водитель и стрелок) и ракеты Starstreak.
Этими ракетами можно сбивать вражеские низколетящие самолеты и вертолеты. Эксперты называют их «лучшим комплектом», который был когда-либо отправлен западным государством. 13-тонные высокотехнологичные пусковые установки могут быть загружены и отправлены в Украину в считанные дни.
Не секрет, что Британия обязалась помочь Украине с ее противовоздушными возможностями. Министр обороны выступит с заявлением в парламенте на этой неделе
— рассказал собеседник издания.
Бывший командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кемп отметил, что комбинация Stormer/Starstreak нанесет армии Путина крупные убытки и усилит боеспособность Украины.
Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный ущерб любым попыткам авиации Путина нанести удар с малой высоты
— сказал военный.
Stormers хорошо передвигаются даже во влажной почве Украины.
Накануне, 18 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил начало новой фазы российского наступления на востоке Украины.
Ночью и утром 19 апреля российские силы сосредоточились на прорыве нашей обороны Луганской и Донецкой области. Также в планы оккупантов входит полный контроль над Мариуполем.
Украинское руководство неоднократно подчеркивало необходимость поставок тяжелого вооружения, чтобы удержать натиск многотысячной армии противника и перейти в контрнаступление на оккупированных Россией территориях.
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