Информация о подготовке военного вторжения Путиным в Беларусь появилась на Facebook-странице Главного управления разведки Минобороны Украины, информирует «НБН».

Ведомство показало документ, который свидетельствует о разработке Москвой плана нападения на Беларусь и подавления народных протестов, после фальсификаций выборов в этой стране.

Российское руководство также определило цель военной «операции» в Беларуси – «избежать втягивания РФ в региональную или широкомасштабную войну в Европе с государствами-членами НАТО на Западе».

Ко вторжению и захвату белорусских территорий Кремль готовил 1 танковую армию Российской Федерации, что является одним из доказательств того, что Путин планировал военную агрессию против Беларуси.

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что сейчас Путин может ликвидировать Лукашенко. Эксперт объяснил, почему нелегитимный президент Беларуси стал проблемой для кремлевского диктатора.