В эфире телемарафона Вениславский заявил, что в Воскресенье Господне оккупанты постараются расширить войну по всей территории нашей страны и устроят террор среди жителей Украины, информирует «НБН».

По словам народного депутата, украинцам следует быть максимально осторожными на Пасху и ограничить участие в массовых мероприятиях. Вениславский убежден, что россияне не упустят возможности на праздник нанести удар по мирным жителям.

Он добавил, что украинские власти попытаются снизить риски, задействовав Нацполицию, Нацгвардию и СБУ. В то же время каждый житель нашей страны должен помнить о том, что мы находимся в состоянии войны и в каждом населенном пункте Украины невозможно чувствовать себя спокойно, учитывая, какие средства поражения имеет вражеская армия.

Напомним, что в Москве на Красной площади оккупанты готовятся к празднику 9 мая. Российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин рассказал, кто рискнет приехать на парад к Путину и почему сам кремлевский диктатор может не прийти лично на это мероприятие.