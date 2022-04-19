Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель состояла в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такой степени, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться снова
— рассказал Джонсон, выступая перед британским парламентом.
Как сообщает «НБН», премьер-министр уточнил, что разговор с Байденом состоялся 12 апреля, до визита Джонсона в Киев.
Сейчас актуальность этого возрастает, потому что Путин перегруппировал свои силы и начал вторжение на Донбасс. Мы знали об этой опасности
— добавил он.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Украина получит от Великобритании бронированные ракетные установки Stormer
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