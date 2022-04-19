Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Сергея Таруты.

Бизнесмен и нардеп Сергей Тарута сообщил о том, что российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе «Азовстали». В уцелевшей части больницы находились раненные украинские защитники города, а также прятались мариупольцы, среди которых большинство дети.

Тарута пишет, что под завалами могут находиться несколько сотен людей – среди них дети.

Фото — Фейсбук-страница Сергея Туруты

Стоит отметить, очевидцы подтверждают мощный взрыв в заблокированном Мариуполе. В социальных сетях пишут, что взрыв был настолько мощной силы, что его было слышно за 100 километров от города.

На данный момент нет официальной информации от властей.

К слову, накануне СБУ опубликовала перехват разговора российских оккупантов. Из разговора следует, что войска Путина получили приказ «равнять все с землей». Оккупанты также говорят о планах бомбить город-мученик 3-х тонными бомбами.

Ранее бизнесмен Ринат Ахметов дал обещание отстроить Мариуполь и предприятия города.