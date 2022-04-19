Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, вражеские силы осуществляют переброску дополнительных вооружений в Харьковскую область.

Дословно из сообщения Генштаба ВСУ:

«Согласно информации, которой мы располагаем, с целью организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, вражеские силы перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК «Тор» на Харьковщину».

К слову, на днях в Минобороны Российской Федерации заявили о том, что российские войска сбили украинский транспортный самолет с вооружением, которое было поставлено западными странами для нужд ВСУ. По словам Игоря Конашенкова, это произошло в небе над Одесской областью 16 апреля. Однако в Соединенных Штатах Америки поспешили опровергнуть эту информацию.