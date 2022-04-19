«Закон о суверенитете Украины от 2022 года» гарантирует, что украинцы, независимо от того, являются они гражданами США или нет, могут требовать денежной компенсации через суды в Штатах за любые убытки, понесенные в результате российского вторжения.

Средства хотят выплачивать за счет активов, захваченных у РФ или российских олигархов в США, говорится в материале CNN, сообщает «НБН».

Отмечается, что законопроект затрагивает как этические принципы, так и экономические интересы США, создавая практический механизм для украинцев, чтобы перестроить свою жизнь.

Действующее американское законодательство обычно запрещает судебные иски против иностранного правительства за действия, которые происходят за пределами Соединенных Штатов. Активы иностранного центрального банка также защищены, даже если они находятся в банках США.

Законопроект Дингелл-Аптона изменит это положение, а десятки миллиардов долларов, которые Банк России хранит в США, не говоря уже об арестованных активах других россиян и организаций, находящихся под санкциями, могут быть использованы для выплаты компенсаций украинским беженцам.

То есть, если законопроект будет принят, то семья из Украины, чей дом был разрушен в результате бомбардировки Россией, сможет подать в суд в Штатах. Такой судебный процесс может потребовать замену дома и имущества, а также компенсацию за травмы.

Украина также может подать иск в США и использовать любые российские средства для помощи в восстановлении больниц, школ и других сооружений, разрушенных российскими военными. Американские граждане и любой принадлежащий им бизнес, понесший убытки в Украине, также могут получить компенсацию.

Сенаторы Майкл Беннет (Колорадо), и Роб Портман (Огайо), также внесли законопроект, направленный против российских активов. Предлагается создать Украинский фонд помощи для поддержки беженцев и восстановления страны.

Также ранее мы писали о том, что власти Франции заморозили средства Центрального банка России