Во время очередного заседания правительства Шмыгаль сообщил, что больше 1 миллиона граждан Украину вернулись на родину с начала нападения Российской Федерации на нашу страну, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра.

Глава Кабмина рассказал, что пока ВСУ защищают восточные и южные рубежи, Украина возвращается к работе и ее жители возвращаются домой.

Шмыгаль напомнил, что правительство продолжает программу постепенного восстановления деоккупированных городов, поэтому на заседании Кабинет министров утвердил три документа по этому направлению, которые являются частью комплексного плана.

Он добавил, что эти документы позволят быстро отстроить все разрушенное, провести модернизацию госструктур и максимально ускорить развитие страны.

Напомним, что в начале апреля Шмыгаль рассказал о проектах восстановления Украины после войны. Он назвал 4 источника финансирования для отстройки экономики и инфраструктуры.