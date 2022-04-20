Как сообщает «НБН», в одном из перехваченных СБУ телефонных разговоров, российский оккупант прямо говорит свое матери в России, что они убивают мирное население и детей.

На это его мать отвечает: «Нет, вы не убиваете гражданских и детей!… Вы фашистов убиваете, бл..дь, поверь мне!».

Российские СМИ втолкнули в ее голову, что у них «великое дело в Украине» и она искренне в это верит.

«Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!», — подчеркивает она.

Теперь не удивительно, почему более 70% россиян поддерживают войну в Украине. Они больше верят телевизору, чем своим сыновьям-оккупантам.

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