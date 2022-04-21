Как информирует «НБН» со ссылкой на Европейскую правду, в материале BNS говорится, что заявление об этом сделал глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он подчеркнул:

«Наша страна передала Киеву тяжелые минометы. Я не буду называть цифр. Но мы передали многое».

Глава ведомства также добавил, что общая стоимость всей переданной военной помощи Украинскому государству составляет уже десятки миллионов евро. А стоимость замещения может быть в пять, а может и десять раз выше.

Кроме того, известно, что среди переданного Украине оружия – ПЗРК, противотанковое оружие, боеприпасы, гранаты, а также пулеметы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Военно-воздушные силы Украины пополнили свой парк боевой авиации на двадцать самолетов благодаря поставкам деталей для авиации от наших союзников.