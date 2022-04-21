Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Reuters.

Они более жесткие и гордые, чем я думал; я поражен тем, что они делают с вашей помощью. Я не думаю, что Путин рассчитывал на то, что это сможет так сплотить нас

— заявил президент США.

В среду президент Джо Байден созвал военных лидеров США на ежегодную встречу в Белом доме, которая имела особое значение, поскольку война в Украине вступает в новую опасную фазу, а Вашингтон планирует дополнительную военную помощь.

По информации издания, открывая встречу, Байден отметил жесткость украинских военных и сказал, что единство НАТО шокировало Путина.

Также ранее мы писали о том, собирается ли Джо Байден приехать в Украину