В интервью изданию «РБК-Украина» спикер оборонного ведомства Украины сообщил, что в последние дни российские захватчики активизировали наступление на востоке нашей страны, информирует «НБН».

Мотузяник добавил, что путинские войска также чаще наносят ракетные удары и осуществляют большее количество артиллерийских обстрелов фактически по всей линии боевого столкновения. По его словам, все это свидетельствует о начале решающего сражения за Донбасс.

Спикер Минобороны обратил внимание на то, что украинские населенные пункты в этом регионе являются «большими и маленькими крепостями», которые мужественно держат оборону и не дают оккупантам захватить все территории нашей страны. По этой причине битва за Донбасс является решающей битвой за Украину.

Напомним, что советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, как будет развиваться война после провала армии Путина на Донбассе. Он назвал три варианта действий страны-агрессора.