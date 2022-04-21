Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение CNN, об этом заявил высокопоставленный чиновник Соединенных Штатов Америки в сфере обороны. Согласно его словам, это стало возможным благодаря передаче Украине запчастей для военных самолетов.

При этом американский чиновник не стал уточнять, какая страна предоставила запасные детали для самолетов. Однако добавил, что Вашингтон и другие страны работали «для того, чтобы Украина получила эти запчасти, которые необходимы для того, чтобы самолеты были подняты в воздух».

Благодаря этому Украина смогла расширить собственный парк оперативных военных самолетов, несмотря на вторжение, которое продолжает Российская Федерация.

«Теперь Киев имеет больше самолетов, нежели три недели тому назад», — подытожил высокопоставленный американский чиновник.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление о том, что необходимо Украине для того, чтобы война, начатая Российской Федерацией, завершилась как можно быстрее.