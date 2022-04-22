Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», парламентарий пытался вывезти тринадцать пар часов.

Согласно данным собеседника издания, Григорий Суркис вывозил тринадцать пар часов на «зеленом коридоре». Что интересно, в декларации эти часы указаны не были. В настоящее время известно, что таможня вынесла ему отказ по вывозу часов.

Теперь же сотрудники пограничной службы не пропускают депутата Верховной Рады Украины Григоря Суркиса ни туда, ни обратно.

Ранее из сообщений средств массовой информации стало известно, что Григорий Суркис имеет намерение продолжить собственную политическую карьеру. Отмечалось, что украинский политик вошел в список группы «Платформа за життя та мир», которая стала наследницей пророссийской «Оппозиционной платформы – За жизнь».