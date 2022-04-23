Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает «НБН» со ссылкой на Укринформ.

Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров

— заявил он.

Около 5 миллионов украинцев обратились за финансовой помощью в 6500 грн в рамках программы єПідтримка.

Программа поддержки украинцев из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия, завершилась 31 марта.

Деньги могли получить все ФОПы, уплатившие ЕСВ за 4 квартал 2021 года, наемные работники, за которых уплачены ЕСВ (кроме бюджетных организаций) и ФОП, не находящиеся в состоянии прекращения/реорганизации/ликвидации.

Также ранее мы писали о том, что Шмыгаль обратился за помощью к МВФ и Всемирному банку