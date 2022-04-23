Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ГСЧС, после того, как в одну из многоэтажек попала вражеская ракета, дом охватил пожар. Но спасатели смогли справиться с огнем за несколько часов. В настоящее время продолжается разбор завалов.

Последствия обстрелов города имеют трагический итог. В результате ракетного удара погибли шесть гражданских, хотя ранее сообщалось о пяти погибших. В том числе, погиб один младенец.

Кроме того, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогли достать из-под завалов двух человек. Были эвакуированы еще 86 граждан.

Дословно из сообщения ГСЧС:

«Двадцать третьего апреля, около 14 часов 35 минут в Одессе, в Киевском районе города в результате вражеских обстрелов произошло попадание боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на четвертом и пятом этажах. В 15 часов 54 минуты пожар был локализован на площади 220 метров квадратных. Приблизительно в 17 часов возгорание было ликвидировано».

Также добавим, что кроме шести погибших пострадавшими от ракетного удара оказались еще восемнадцать человек.

Что продолжает шокировать любого нормального человека во время войны России против Украины? Здесь можно долго перечислять. Но, в частности, это то, что главными мишенями нападения «орков» являются медицинские учреждения, персонал и пациенты.