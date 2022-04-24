Об этом свидетельствует фоторепортаж из храма на сайте Кремля, датированный 2 мая 2021 года.

Как сообщает «НБН«, кадры трансляции праздничной мессы на федеральных каналах свидетельствуют, что в 2022 году Путин был в том же костюме с темно-красным галстуком и со свечой того же цвета, что и в 2021 году. Рядом с Путиным, как и в прошлом году, присутствовал мэр российской столицы Сергей Собянин. Он тоже был одет в прошлогодний костюм.

Путин на торжественном богослужении в 2022-м. Фото — скриншот видео

Кроме того, пользователи нашли нестыковки в прямой трансляции пасхального богослужения с участием Путина.

Так, на одном из кадров, камера сначала показывает главу Кремля на фоне красного полотна возле нарисованной на стене короны, однако за 4 секунды, когда кадр меняется, никакого Путина на том месте уже нет.

Потом Путин вдруг появляется возле Собянина.

Тот же костюм и та же свеча. Фото — Kremlin.ru

Путин приехал в храм в то время, как его войска наносили ракетные удары по Одессе. Он пропустил часть литургии и прибыл в церковь ближе к утру. Примечательно, что российский президент стоял в стороне от других прихожан.

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