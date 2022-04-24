Как информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН», страна-агрессор, по словам Христо Грозева, потеряла девяносто процентов своих лучших десантников с начала полномасштабного военного вторжения на территорию нашей страны до апреля месяца.

Когда журналисту задали вопрос о том, какие подразделения и техника остались у россиян, тот ответил следующее:

«Такой тренд очевиден. Он не является, скажем так, только продуктом пропаганды Украины. Мы реально проверили эти данные. Лично я сам проверил. В первой части войны Российская Федерация потеряла девяносто процентов своих лучших десантников. Это же самая качественная, наиболее важная и существенная часть армии РФ, без которой завоевать главные инфраструктурные объекты и завоевать столицу невозможно».

Также Грозев отметил, что Россия также потеряла огромную часть второго эшелона. В нее входили наемники, подразделения которых Российская Федерация также считала передовыми. По его словам, потери во втором эшелоне достигли четырех тысяч человек, которые имели боевой опыт (Сирия, африканские страны, Донбасс). Журналист подытожил, что это очень большой процент уничтоженных военных РФ, которые ранее принимали участие в войнах.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Россия из своих танков, на которые установила украинские флаги, обстреливает дома мирного населения в Херсонской области.